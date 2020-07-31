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Песков вспомнил, как получил советский паспорт

13:20
  • пятница
  • 31 июля 2020

Спикер Кремля оценил идею выдавать текст Конституции вместе с паспортом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал одно из сегодняшних поручений Владимир Путина.

Ранее глава государства предложил вручать паспорт 14-летним гражданам вместе с новой Конституцией.  Спикер Кремля поддержал эту инициативу и вспомнил свою историю получения первого документа.

"Было бы здорово, если бы это происходило. Чем лучше люди будут знать Конституцию, тем лучше они будут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе <…> Когда много лет тому назад в другой стране, в Советском Союзе, я получал паспорт – мне дали тогда Конституцию СССР", — рассказал Песков.  

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