Песков вспомнил, как получил советский паспорт

Спикер Кремля оценил идею выдавать текст Конституции вместе с паспортом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал одно из сегодняшних поручений Владимир Путина.

Ранее глава государства предложил вручать паспорт 14-летним гражданам вместе с новой Конституцией. Спикер Кремля поддержал эту инициативу и вспомнил свою историю получения первого документа.

"Было бы здорово, если бы это происходило. Чем лучше люди будут знать Конституцию, тем лучше они будут отстаивать свои права, которые зафиксированы в основном законе <…> Когда много лет тому назад в другой стране, в Советском Союзе, я получал паспорт – мне дали тогда Конституцию СССР", — рассказал Песков.

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