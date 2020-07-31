Светлана Бондарчук спровоцировала слухи о скорой свадьбе

Журналисты узнали дату торжества
СМИ сообщили, что 51-летняя модель и журналист Светлана Бондарчук выходит замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко.
Порталы dni.ru и starhit.ru пишут, что Бондарчук и Харченко поженятся 15 августа. Автор Telegram-канала "Героиян Татлера" уже гадает, где состоится свадебная вечеринка - на крыше Петровского пассажа или в ЦУМе.
Отметим, что Бондарчук сама спровоцировала слухи о свадьбе. Она опубликовала в Instagram несколько фото в белом платье необычного дизайна.
По данным СМИ, Бондарчук и Харченко не первый год живут вместе, она хорошо ладит с его маленькой дочерью.
Харченко на несколько лет младше своей возлюбленной. Бондарчук это не смущает. "Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Это зависть или желание перенести свои комплексы и несчастья на других?" - недоумевала она.
Напомним, что в 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком, от которого она родила сына и дочь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"