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Светлана Бондарчук спровоцировала слухи о скорой свадьбе

13:43
  • пятница
  • 31 июля 2020

Журналисты узнали дату торжества

СМИ сообщили, что 51-летняя модель и журналист Светлана Бондарчук выходит замуж за директора дизайнерского агентства Сергея Харченко. 
Бондарчук раскрыла свою роль в знакомстве экс-мужа с новой любовью

Порталы dni.ru и starhit.ru пишут, что Бондарчук и Харченко поженятся 15 августа. Автор Telegram-канала "Героиян Татлера" уже гадает, где состоится свадебная вечеринка - на крыше Петровского пассажа или в ЦУМе.  

Отметим, что Бондарчук сама спровоцировала слухи о свадьбе. Она опубликовала в Instagram несколько фото в белом платье необычного дизайна.

По данным СМИ, Бондарчук и Харченко не первый год живут вместе, она хорошо ладит с его маленькой дочерью.

Харченко на несколько лет младше своей возлюбленной. Бондарчук это не смущает. "Почему в России такой буллинг взрослых женщин и чаще этой травлей занимаются сами женщины? Это зависть или желание перенести свои комплексы и несчастья на других?" - недоумевала она.  

Напомним, что в 2016 году Светлана развелась с режиссером Федором Бондарчуком, от которого она родила сына и дочь.

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