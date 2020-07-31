Собянин рассказал о модернизации материально-технической базы паллиативной помощи в Москве

В столице проходит капремонт нового корпуса Центра паллиативной помощи

Новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи будет открыт осенью после капитального ремонта. Еще четыре откроют уже в следующем году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что за последние годы объем оказания паллиативной помощи в Москве вырос в полтора раза, и эта работа будет продолжена.

Для большинства жителей этого дома комната - весь мир. И каким он будет, зависит от мелочей, даже от положения обычной кровати.

"Можно просто опустить ножной конец и поднять головной, и мы уже видим, что происходит в палате", - говорит заместитель директора центра паллиативной помощи по работе с сестринским персоналом Татьяна Фабулова.

Мобильная замена аппаратам ИВЛ - кислородный концентратор – под боком, с таким можно и на прогулку. Да и саму кровать можно вывезти на улицу - расширенные коридоры и дверные проёмы позволяют. Эта комната - пока образец того, как будут выглядеть остальные палаты после капитального ремонта. Его делают с учетом всех особенностей паллиативной помощи. Осмотреть ход работ приехал мэр Москвы. Директор центра Нюта Федермессер показывает Сергею Собянину условия для жизни пациентов. Все как дома.

Передвигаться можно будет и между двумя корпусами - благодаря надземному переходу.

"Мы с вами видим конструкцию, которая соединяет действующий корпус с корпусом, который сейчас находится под реконструкцией. Такой специальный разворотный выступ, чтобы койки проезжали, разворачивались, не задерживали движение", - сказал Александр Никифоров, руководитель генподрядной организации.

Заброшенное с 2013 года здание почти не эксплуатировалось, начало разрушаться. Его даже пытались ремонтировать, но работы так и не завершили.

"Кроме стен, здесь ничего не останется. Будут комфортные палаты. Это, конечно, образец. Но все помещения будут должным образом оборудованы по самому высокому стандарту. Этот корпус будет запущен уже осенью этого года, еще 4 будут запущены в следующем году", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этих 4 корпусах разместят первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Всего в столице в такой медицинской помощи нуждаются более 60 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи – дети. Конечно, в центрах работают и выездные службы. Без этого тоже невозможна работа хосписов.

"Центр паллиативной помощи в Москве активно развивается. В 1,5 раза нарастил свои мощности за последние годы. Конечно, требуется и дальнейшее развитие. Десятки тысяч людей нуждаются в этой очень необходимой и важной помощи. Мы приняли программу реконструкции корпусов, наращивания объема паллиативной помощи, создание новых коек. Постепенно паллиативная помощь Москвы будет одной из лучших среди мировых городов", - сказал Собянин.

"Для меня важно, что здесь не стыдно будет находиться. Ни пациентам, ни их родственникам. И руководству города тоже не будет стыдно", - заявила директор центра Нюта Федермессер.

"Давайте мы осенью откроем этот корпус. Придем сюда и посмотрим, как пациентам тут будет удобно находиться", - заключил мэр Москвы.

Капремонт в этом корпусе выходит на финишную прямую. 100 коек скоро займут свои места. Сюда переведут пациентов из соседнего корпуса. И приступят к строительным работам уже там.

Елена Макарова, Владимир Черных, Илья Ушаков, Александр Медведев и Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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