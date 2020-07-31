В Москве волонтеры привезли врачам больницы №31 продукты

Акцию организовал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Волонтеры приехали в 31-ю городскую больницу, чтобы поблагодарить персонал за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. В подарок они привезли специальные продуктовые наборы.

Акцию организовал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, передает "ТВ Центр". Медицинское учреждение всегда принимало самых тяжелых больных. Почтили память и тех работников, которые пожертвовали своей жизнью. Депутат подчеркнул, что их родственники не останутся без поддержки.

"Мы не первый раз здесь, не первый раз бываем во всех больницах нашей Москвы. Активное участие принимает в этом "Единая Россия". Для того, чтобы все понимали, что с вирусом, с этой болезнью надо всем миром работать", - заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"