Как идет реконструкция здания исторической ГЭС-2 в Москве

На обновленной электростанции разместится Центр современного искусства

Необычное зрелище наблюдали те, кто накануне оказался на Болотной набережной. Там над исторической электростанцией на несколько минут зависла странная металлическая конструкция.

Небольшой шатёр всегда украшал башенку с часами на ГЭС-2, но был утрачен. Теперь, во время реконструкции электростанции - знакового промышленного объекта города - изготовили новую верхушку. Поднимали только на вид воздушную деталь на стальных тросах, причём медленно, чтобы не повредить соседние здания, передает "ТВ Центр".

Архитекторы почти век назад использовали соседство с Кремлём и спроектировали башню, очень похожую на Спасскую. На обновлённой электростанции разместится Центр современного искусства. Горожане оценят арт-объект уже в этом году.

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