Афиша на выходные: Москва возвращается к культурной жизни

В столице после 4-месячного перерыва открываются кинотеатры и театральные площадки

Комедии, драмы и ужасы - покажут все! В эти выходные после 4-месячного перерыва наконец открываются кинотеатры и театральные площадки города. Правда, не все - многие решили отложить встречу со зрителем до сентября. Но всё равно будет, что посмотреть.

В кино - сразу десять премьер. И французская комедия, и приключенческий боевик про Артура и Мерлина, и фантастический триллер от режиссера Анны Меликян. Правда, в кинотеатрах - новые правила. На входе - проверка температуры. У билетных касс и терминалов - разметка. После каждого сеанса проходит дезинфекция кинозалов. И никаких контролеров.

"Наши зрители попадут в кинозал, в котором двери будут всегда открыты - мы исключаем проверку билетов. Мы верим нашим гостям и знаем, что наша система видеонаблюдения позволит избежать злоупотреблений", - заявил директор по операционной деятельности сети кинотеатров Александр Кузнецов.

Те, кто пришел вдвоём или компанией, смогут и в зале находиться рядом. А вот между незнакомыми людьми будет два свободных места. В столичных театрах, которые тоже в августе открываются - свои варианты размещения. И там вместе сидеть не получится.

В Театре на Таганке уже продают билеты с учётом специальной шахматной рассадки. В зале между зрителями обязательно должно быть одно свободное место. И, конечно же, всем рекомендуется на протяжении спектакля находиться в маске.

В Театре на Таганке сезон начнут на Малой Сцене с проекта "Репетиция" - это лаборатория для молодых режиссеров. Впрочем, репетируют сейчас многое.

"Мы только начали, только взяли горячие экземпляры пьес в руки, еще пока читаем, как слепые котята идем по этому произведению", - говорит Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке.

А у Российского молодежного театра – юбилейный, сотый сезон. И он спешит открыть его одним из первых. В воскресенье актёры наденут маски и начнут марафон. Сыграют 12 спектаклей подряд. Сказка Карло Гоцци о принцессе Зобеиде уже стала хитом.

Ситуация на самом деле - не из простых. Принцесса 39 дней как счастлива в браке с царем, но старый жрец откроет тайну - её муж - злой колдун и завтра превратит девушку в корову. Так он поступает со всеми женами, поскольку спустя сорок дней они становятся ему совершенно неинтересны.

На ВДНХ в воскресенье возобновляется проект "Музыка на крыше". Снова можно будет слушать известных исполнителей и любоваться закатами на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

В Крылатском в парке "Сказка" открывается еще невиданное в Москве фантастическое пространство, созданное мастерами топиарного искусства. Здесь и долина сказок, и домики хоббитов, и африканские джунгли. И, конечно же, со всеми обитателями этих джунглей рекомендуют знакомиться поближе и делать совместные фото.

Все экспонаты еще можно исследовать - снаружи и внутри. Создатели убеждают - и конструкции выдержат, и для посетителей это безопасно.

Ну и как же в выходные - без занятий спортом. В воскресенье - Московский полумарафон. По центру города, по живописным столичным набережным можно будет преодолеть двадцать один километр.

"Первое практически крупное соревнование, которое мы сейчас видим в нашей стране, да и в мире тоже - это вот наш Забег. Это сигнал людям, что мы боремся с этим неприятным коронавирусом, и мы боремся за счет того, что мы спортивные, и объединяемся", - заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В этом году Московский полумарафон станет частью всероссийского. Синхронный старт и - бежит вся страна. Ожидается даже рекорд Гиннеса на самое большое количество городов-участников.

Юлия Богоманшина, Елена Шмелева, Арсений Калашников и Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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