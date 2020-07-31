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Движение в центре ограничат в связи с Московским полумарафоном

15:13
  • пятница
  • 31 июля 2020

Движение транспорта по маршруту полумарафона ограничат с 06:30 и откроют после завершения забегов

В воскресенье в Москве будет ограничено движение по ряду улиц в связи с проведением московского полумарафона, передает "ТВ Центр".

Уже в ночь на 2 августа нельзя будет припарковаться, а с половины шестого утра проехать по ряду улиц, начиная от Лужников через Лужнецкую набережную и далее до Краснохолмской набережной. Ограничения планируют снять не раньше часа дня.

Кроме того, в воскресенье будет отмечаться день ВДВ. В связи с этим с 6 утра до четырех часов дня будет закрыто движение на Ильинке и Васильевском Спуске. Кроме того, с 8 до 10 утра не будет движения на улице Советской армии.

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