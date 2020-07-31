Следователи допросили очевидцев злодеяний нацистов под Сталинградом

Идет расследование дела о геноциде

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования уголовного дела в годы Великой Отечественной войны.

В России продолжается расследование массовых убийств советских граждан из числа мирного населения Сталинградской (ныне Волгоградской) области, которые были совершены с 17 июля 1942 по февраль 1943 годов.

Так, по показаниям прямого очевидца злодеяний немецко-фашистских захватчиков удалось найти место массового захоронения погибших.

"93-летняя жительница рассказал, как будучи подростком жила на оккупированной территории, как своими глазами видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности <…> Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили буквально в километре от соседнего села", - говорится в сообщении СКР.

Благодаря этим показаниям следователям удалось извлечь останки 13 погибших. Даже визуальный осмотр костей не дал никаких сомнений, что это была криминальная смерть. Прежде всего об этом говорят следы от пуль.

Расследование дела продолжается. Следователи планируют поднять 43 беженца, а затем приступят к раскопкам следующего известного на сегодняшний день места массового истребления мирного населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"