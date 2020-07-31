Белозеров рассказал Мишустину о работе РЖД в условиях пандемии

Компания позаботилась о своих пассажирах и работниках, заверил гендиректор РЖД

Ситуацию с пассажирскими перевозками в условии пандемии коронавируса обсуждал Михаил Мишустин. Он провёл рабочую встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозёровым.

В ходе беседы премьер-министр поздравил главу и сотрудников компании с предстоящим праздником - Днём железнодорожного работника. В компании заняты около 700 тысяч человек. В связи с пандемией отрасль испытала трудности. И, как подчеркнул премьер, очень важно, чтобы все программы, в том числе социальные, выполнялись. Правительство активно идёт навстречу, отмечает "ТВ Центр".

"Облигации срочные, которые на сегодняшний день РЖД выпустила, они помогли вам сохранить высокий уровень, в том числе инвестиционной программы, который был, запланирован, и, надеюсь, также помогут справиться со всеми задачами, которые стоят перед вами", - заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

"В этот период мы прошли его с соблюдением всех требований. Прежде всего, мы заботились о пассажирах, о нашем коллективе большом. Мы занимаем первое место в мире по безопасности, наш глобальный индекс безопасности на 22% выше, чем у всех остальных железных дорог мира", - сказал генеральный директор РЖД Олег Белозёров.

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