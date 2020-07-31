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Жену расчлененного рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

14:03
  • пятница
  • 31 июля 2020

Следователи настаивают на ее аресте

Следователи задержали Марину Кохал - жену украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), чье расчлененное тело нашли 30 июля в квартире Петербурга.
Появилась новая версия смерти расчлененного рэпера Картрайта

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего", - цитирует РИА Новости сообщение СК России. 

Следователи настаивают на аресте Кохал. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Назначен комплекс судебных экспертиз. 

Как уточняет Telegram-канал Mash, женщину задержали на двое суток. Из статуса свидетеля она перешла в статус подозреваемой. 

Накануне Марину Кохал не смогли допросить, поскольку она якобы не спала несколько дней с момента смерти мужа. 

Ранее Марина Кохал сообщила, что она обнаружила мужа мертвым. Рядом с ним лежал шприц, поэтому женщина решила, что он умер от передозировки наркотиками. Кохал расчленила труп якобы для того, чтобы никто не узнал, что Картрайт употреблял запрещенные вещества. Кроме того, она зачем-то постирала внутренние органы супруга в стиральной машинке, а части тела вывалила в соли. В этом ей частично помогла мама, пишут СМИ. Она же убедила Кохал обратиться в полицию. 

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