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Озвучены результаты проверки перевозчика после смертельного ДТП в Крыму

14:41
  • пятница
  • 31 июля 2020

В МВД проверили лицензию и другие документы

9 человек погибли, ещё столько же получили травмы в результате ДТП в Крыму. В Белогорском районе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик. Пострадавшие, среди них дети, доставлены в больницы. Несколько человек находятся в реанимации.

Водитель автобуса погиб. Госномер у маршрутки - Краснодарский - автомобиль был взят Севастопольским перевозчиком в аренду для работы по заказу. Судя по визиткам, разбросанным на дороге, транспортная компания осуществляет межрегиональные перевозки между Крымом и Кубанью.

По данным МВД, лицензия, путевые и разрешительные документы были в порядке. В то же время, министр транспорта Крыма после проверки Ространснадзора заявил, что у водителя не было ни карты маршрута, ни документа на заказные перевозки.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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