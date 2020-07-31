Звезду сериала "Кармелита" увезли в больницу с сильными болями

"Жемчужина цыганской короны" почувствовала себя плохо еще накануне

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве.

По предварительным данным, у 76-летней актрисы возникли проблемы с давлением. Накануне она жаловалась на сильные головные боли.

Жемчужную называют "жемчужиной цыганской короны", пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Актриса снялась во множестве популярных отечественных фильмах и сериалах, таких как "Вечный зов", "Карнавал", "Кармелита", "Королева Марго", "Обручальное кольцо" и других лентах.

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