Депутат МГД Лариса Картавцева: тестирование на COVID-19 снижает риски заражения для горожан

Его можно пройти бесплатно в 207 поликлиниках Москвы

Москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.

Записаться на тестирование можно только онлайн, график формируется на две недели вперед, напомнила депутат МГД Лариса Картавцева в беседе с журналистами издания "Аргументы и Факты".

"Онлайн – я считаю, это самое главное, чтобы снизить риск для жителей столицы <…> На сегодняшний день записалось более 50 тысяч человек. Это тоже достаточно большое число. Уже сделаны тесты для 20 тысяч москвичей", - сказала Картавцева.

С помощью тестирования ведется исследование новой инфекции без лишнего риска для жителей столицы. Его делают методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) по мазку из носоглотки. Результаты покажут, заражен ли человек в данный момент. Если есть подозрение, что человек уже переболел без симптомов, то нужно сдать другой тест – на антитела. Его делают по анализу крови.

По мнению Картавцевой, сейчас ситуация в Москве характеризуется как стабильная с положительными тенденциями – за последние две недели на 25% уменьшилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусной пневмонией, на 20% меньше - число тяжелобольных пациентов на ИВЛ. Всего в Москве сделано уже более 2,8 миллиона ПЦР-анализов и свыше 600 тысяч исследований на антитела.

"Планы у нас, конечно же, очень большие. Мы хотим довести число этих исследований до 6 миллионов. Тестирование важно, для того чтобы, во-первых, необходимо постоянно мониторить эти данные заболеваемости, и конечно для оценки темпов формирования группового иммунитета, о котором мы тоже говорим. На сегодняшний день система здравоохранения Москвы позволяет вести такие исследования. И мы будем продолжать работать дальше", - резюмировала Картавцева.

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