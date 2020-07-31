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"Неприятно и страшновато": дочь Кончаловского рассказала о своем преследователе

15:16
  • пятница
  • 31 июля 2020

Девушка решила не испытывать судьбу

19-летняя Мария, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, испугалась письма от неизвестного мужчины. 
Толкалина рассталась с возлюбленным во время карантина

Недавно Мария получила странное сообщение. Некий мужчина написал ей, что он шесть раз видел ее на Чистых прудах за последние два месяца. "В следующий раз, как увижу, обязательно подойду, познакомимся", - пообещал он девушке. 

Это письмо насторожило дочь Кончаловского и Толкалиной. Дабы не испытывать судьбу, она заблокировала незнакомца, который следил за ней на улице, и решила не ходить в свое любимое кафе на Чистых прудах. 

"Вроде бы ничего такого, да? Но как-то неприятно... И страшновато..." - написала она в Instagram.

Мария замужем. Она занимается рисованием и делится с подписчиками секретами похудения. Сама девушка сбросила 30 килограммов благодаря спорту, йоге и правильному питанию. 

Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский состояли в гражданском браке. Они расстались спустя 20 лет совместной жизни. Сейчас Кончаловский живет с юристом Марией Леоновой, подарившей ему сына Тимура. Толкалина до недавних пор встречалась с композитором Саймоном Бассом, который живет в Лондоне.

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