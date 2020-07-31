Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Подсчет голосов начнется после закрытия участков в последний день

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее закон одобрил Совет Федерации. Местные и думские выборы смогут проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования, пишут argumenti.ru.

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