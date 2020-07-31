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Путин подписал закон о выходном дне для прохождения диспансеризации

15:19
  • пятница
  • 31 июля 2020

Речь идет о работниках старше 40 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому работники старше 40 лет получат право на один выходной день для прохождения диспансеризации.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая возможность будет предоставляться ежегодно. Сотрудник должен отчитаться перед работодателем за этот день, предоставив справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации.

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