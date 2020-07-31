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Контрабандист пошел на таран пограничников на границе с Украиной

15:26
  • пятница
  • 31 июля 2020

Сотрудники погранслужбы применили оружие

Российским пограничникам на границе с Украиной пришлось открыть огонь по контрабандисту, который не подчинился требованию об остановке. Злоумышленник направил свой автомобиль на военнослужащих, сообщили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.
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"В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления. При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке", - говорится в сообщении.

В погрануправлении добавили, что контрабандист попытался скрыться на российской территории. Он опасно маневрировал, создавая угрозу жизни и здоровью пограничников. Наряду пришлось применить оружие. Злоумышленник был ранен, его задержали и оказали медицинскую помощь, передает РИА Новости.

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