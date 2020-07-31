Заболевший коронавирусом Элджей снял на видео свою госпитализацию

Рэпера увезли в больницу

Хип-хоп исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, опубликовал в Instagram видео из кареты скорой помощи, которая движется по дороге с включенной сиреной.

В кадре можно увидеть ноги снимающего - по-видимому, самого Элджея, который лежит на носилках. Причину госпитализации рэпер не назвал.

На днях стало известно, что Элджей и его супруга, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, заболели коронавирусом. Ивлеева не комментировала новость о госпитализации супруга. В то время, когда он опубликовал видео из скорой, блогерша постила архивные видео из передачи со своим участием.

Недавно Ивлеева сообщила подписчикам, что они с супругом нормально переносят болезнь. Они сидят дома и не принимают гостей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"