Родителям открыли доступ к информации о здоровье подростков

Указ подписал президент России

Родители получили право получать информацию о здоровье несовершеннолетних детей старше 15 лет. Федеральный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О правах несовершеннолетних говорится в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Внесенные изменения касаются несовершеннолетних, которым уже исполнилось 15 лет.

Инициатива поправок исходила от Самарской губернской думы. Ее представители вносили законопроект в российский парламент в 2018 году. Теперь родители или законные представители детей могут получать информацию об их здоровье и после достижения подопечными 15 лет – что раньше было невозможно.

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