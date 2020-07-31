ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родителям открыли доступ к информации о здоровье подростков

15:53
  • пятница
  • 31 июля 2020

Указ подписал президент России

Родители получили право получать информацию о здоровье несовершеннолетних детей  старше 15 лет. Федеральный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Российские подростки потеряли в весе и стали реже чистить зубы

О правах несовершеннолетних говорится в законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Внесенные изменения касаются несовершеннолетних, которым уже исполнилось 15 лет.

Инициатива поправок исходила от Самарской губернской думы. Ее представители вносили законопроект в российский парламент в 2018 году. Теперь родители или законные представители детей могут получать информацию об их здоровье и после достижения подопечными 15 лет – что раньше было невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подросток с планшетом
Подросток с планшетом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.