На Алтае при неясных обстоятельствах погибли 4 туриста

Их тела нашли в одном номере

В номере турбазы на Алтае при загадочных обстоятельствах нашли тела четырех человек.

Инцидент произошел недалеко от озера Ая, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Алтайского края. Комплекс расположен в низине, около побережья реки Катунь.

Мужчина, две женщины и 10-летняя девочка долго не выходили из номера, не отвечали на звонки. Обеспокоенные работники базы отперли замки самостоятельно и увидели страшную картину.

Причины смерти туристов пока неизвестны. Как сообщает источник "Московского Комсомольца", следы насильственной смерти отсутствуют. Начата экспертиза.

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