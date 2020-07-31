Депутат МГД Русецкая: система профессионального образования переживает второе рождение

Модель профобразования показала свою востребованность и жизнеспособность

С развитием IT, появлением современных образовательных программ система профессионального образования переживает второе рождение. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

По ее словам, спрос на качественное образование всегда был и будет. И тут модель профобразования показала свою востребованность и жизнеспособность. Учиться в колледже сегодня — это престижно и перспективно, отметила парламентарий.

"В короткие сроки человек может получить современные навыки, начать работать и достойно зарабатывать. В колледжах сегодня есть интереснейшие направления в сфере информационных технологий. Это в прямом смысле профессии будущего. Конкурс на эти специальности растет, что демонстрирует правильность выбранной стратегии", - приводит слова Русецкой АГН "Москва".

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