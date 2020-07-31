Путин запретил сотрудникам ФСБ разглашать профессиональные тайны

Это касается как действующих, так и бывших сотрудников

Сотрудникам ФСБ запретили распространять данные о деятельности органов безопасности, которые могут нанести ущерб репутации спецслужб. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Запрет касается не только действующих, но и бывших сотрудников безопасности. В соответствии с законом, они не имеют права разглашать как государственную или служебную, так и профессиональную тайну, обнародование которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы или нанести ущерб их репутации.

Любая информация о деятельности спецслужб, которую предполагается обнародовать, должна в обязательном порядке пройти экспертизу. Специалисты определят, могут ли эти данные причинить ущерб репутации органов. Официальные информационные сообщения ФСБ составляют исключение из этого правила.

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