Тутберидзе раскрыла причины ухода Косторной

Фигуристка выдвинула условия

Известный тренер российских фигуристов Этери Тутберидзе раскрыла причины ухода Алены Косторной. Фигуристка покинула команду наставника ради Академии Евгения Плющенко. По словам Тутберидзе, поводом стали непомерные требования, которые выдвигала спортсменка.

"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)", - написала Тутберидзе в Instagram.

Наставница откровенно рассказала, что происходит между ее подопечными. "Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...", - призналась Тутберидзе.

Тренер, тем не менее, не намерена ничего менять в своей системе подготовки. Она уверена, что команда все делает правильно – и среди ее учеников есть "цельные, верные и устойчивые к внешним раздражителям".

Подписчики Алины Косторной в большинстве своем не одобрили переход спортсменки к Плющенко. Многие критикуют фигуристку, а некоторые даже отписываются от ее аккаунтов в соцсетях.

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