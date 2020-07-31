Питерским десантникам в День ВДВ отключат фонтаны

"Водоканал" опасается поломок оборудования

День ВДВ десантникам в Санкт-Петербурге придется отмечать с нарушением традиций. Искупаться в фонтане им не удастся: "Водоканал Санкт-Петербурга" решил приостановить работу основных фонтанных комплексов 2 августа.

Фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга будут отключены с 9.00 воскресенье до 9.00 понедельника, сообщили в пресс-службе "Водоканала". На предприятии поясняют, что они заботятся о здоровье людей и о сохранности оборудования.

"Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", - пояснили в пресс-службе. Если массовые купания все же начнутся, "Водоканал" намерен отключить и остальные фонтаны в Северной столице.

Представители предприятия напомнили, что фонтаны не предназначены для водных процедур. Купание может обернуться серьезными травмами, да и не гигиенично – так как вода в них техническая, передает "Интерфакс".

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