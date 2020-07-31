ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десяток пострадавших: грабители банка в Берлине распылили газ

17:28
  • пятница
  • 31 июля 2020

Сумма ущерба уточняется

Нападение на отделение "Постбанка" в Берлине. Грабители применили слезоточивый газ, в результате пострадали 11 человек. Преступники скрылись.
Грабители дрезденской сокровищницы вышли на связь

Как сообщили в полиции, в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац ворвались четверо. Преступники распылили слезоточивый газ. Успели ли они взять деньги – полицейским пока неизвестно. Тем не менее, террористический мотив следствие полностью исключает.

Полицейская операция продолжается, идет поиск преступников. Задержанных, по данным правоохранительных органов, пока нет, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Берлина на месте происшествия
Полиция Берлина на месте происшествия
Полиция Берлина на месте происшествия
Полиция Берлина на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.