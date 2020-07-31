Десяток пострадавших: грабители банка в Берлине распылили газ

Сумма ущерба уточняется

Нападение на отделение "Постбанка" в Берлине. Грабители применили слезоточивый газ, в результате пострадали 11 человек. Преступники скрылись.

Как сообщили в полиции, в отделение "Постбанка" в торговом центре на Херманнплац ворвались четверо. Преступники распылили слезоточивый газ. Успели ли они взять деньги – полицейским пока неизвестно. Тем не менее, террористический мотив следствие полностью исключает.

Полицейская операция продолжается, идет поиск преступников. Задержанных, по данным правоохранительных органов, пока нет, передает РИА Новости.

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