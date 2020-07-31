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СК показал найденные под Сталинградом останки жертв фашистов (видео)

18:17
  • пятница
  • 31 июля 2020

На окраине села Водино нацисты расстреляли 43 человека

Следственный комитет России показал, как работают сотрудники на местах массовых захоронений мирных жителей под Сталинградом. Раскопки идут на окраине села Водино, где нацисты расстреляли 43 беженца, в том числе 19 детей. Сведения о зверствах содержатся в акте комиссии от 1942 года.
Следователи допросили очевидцев злодеяний нацистов под Сталинградом

Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства . СК приступил к извлечению останков жертв фашистов под Сталинградом в рамках дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. К делу приобщены показания очевидцев трагедии.

Во время оккупации Сталинградской области с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами. Людей морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. В частности, есть документальные свидетельства зверств фашистов в станице Нижне-Чирской: нацисты расстреляли 50 воспитанников детского дома в возрасте от 4 до 15 лет.

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