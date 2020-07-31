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Подробности ДТП с микроавтобусом в Крыму

22:09
  • пятница
  • 31 июля 2020

Возбуждено уголовное дело

Девять человек погибли и столько же пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму. Трагедия произошла в нескольких километрах от Белогорска. Автобус следовал из Краснодара в Севастополь, среди пассажиров были жители четырех регионов.

Четверо пострадавших, в том числе беременная женщина, находятся в реанимации. Виновником аварии, вероятно, был водитель, который заснул за рулем и протаранил ехавший впереди грузовик.

Подробнее – в репортаже Никиты Васильева

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