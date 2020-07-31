В Верхнем саду Петергофа началась масштабная реставрация

Когда ее завершат?

Одно из главных украшений знаменитого музея-заповедника "Петергоф" - Верхний сад, который основал сам император Петр Первый - уже в 2023-м году предстанет перед посетителям в своем первозданном блеске. Начинается масштабная реставрация. Трудиться будут лучшие специалисты. Старые деревья и кустарники заменят новыми, приведут в порядок обветшавшие уличные скульптуры, фонтаны, коммуникации. Ни одна мельчайшая деталь не останется без внимания.

Этой мраморной статуе Минервы почти 300 лет. Богиня мудрости настолько хрупка, что ее поднимают с земли вместе с постаментом. Как и ее соседа по парковой аллее - Меркурия. Старинные скульптуры увозят минимум на три года - столько будет идти большая реставрация Верхнего Парка Петергофа. В пятницу он принял последние группы туристов перед началом масштабных работ. Их не проводили здесь более полувека.

Аккуратные конусы и шары туй, идеальные кубы лип - все чаще в их строю видны высохшие деревья. А знаменитые галереи-берсо, из-за которых Петергоф называют Русским Версалем, любимое место для прогулок туристов - сейчас просто в плачевном состоянии. Прогнившие деревянные конструкции, увитые плющом, могут не выдержать веса тяжелых ветвей.

Пожалуй, самая серьезная проблема скрыта от глаз туристов. Это забитая дренажная система. Грунтовые воды почти не успевают уходить в глинистый слой почвы, а воды в Петергофе достаточно. И вот уже полностью покрыты плесенью стволы лип на аллеях, а роскошные розовые кусты осыпаются в середине сезона, перенасыщенные влагой. Допустить дальнейшее разрушение в этом парке, созданном по чертежам самого Петра Первого, просто невозможно, говорят в музее.

Реставрация Верхнего парка продлится до 2023 года, все это время он будет закрыт для посетителей. Впрочем, для всех желающих наконец открылся Нижний парк, где Золотой Самсон, Шахматная гора и чудный вид на Финский залив. Поэтому гостей в Петергофе все равно ждут.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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