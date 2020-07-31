В Германии из-за пары аистов остановили пивоварню

В стране очень бережно относятся к этим птицам

Жители одной из баварских коммун едва не остались без любимого напитка из-за пары аистов. Птицы облюбовали трубу пивоварни и остановили производство. В Германии действует программа по увеличению популяции белых аистов, они чувствуют себя здесь, как дома. А баварцы крайне трепетно относятся к пернатым. И ради их благополучия готовы пожертвовать даже собственным бизнесом.

Кристиан Цванцигер - владелец небольшой пивоварни в баварской коммуне Ильфельд. Он же единственный её работник. Сам готовит пиво, а ещё держит небольшую гостиницу с баром, где предлагает гостям и местным жителям свою продукцию. Но в ближайшее время запасы напитка у Кристиана могут иссякнуть. Производство остановилось ещё ранней весной. Причиной тому - пара белых аистов, которая облюбовала трубу пивоварни и свила гнездо прямо в дымоходе.

"Аисты очень любят прилетать к нам в Ильфельд. Прямо сейчас здесь 35 гнёзд. На моей пивоварне в прошлом году тоже было гнездо. Молодые аисты часто возвращаются туда, где появились на свет. Видимо, это наши прошлогодние птенцы", - рассказал Кристиан Цванцигер.

Сразу переселить аистов в более подходящее место не удалось из-за коронавируса невозможно было вызвать специальные службы. А затем у пары появились птенцы и трогать гнездо стало просто опасно.

В Германии белые аисты находятся под защитой Немецкого природоохранного общества. Благодаря государственной программе, популяция этих птиц только в Баварии в последние годы значительно увеличилась. Сейчас в регионе насчитывают более 600 пар. И обычно гнёзда они вьют на крышах церквей. Как правило, это самые высокие здания в небольших городках и посёлках.

"Птенцам необходимо тренироваться. Нужно развивать мускулатуру крыльев. Сначала они только подпрыгивают в гнезде, затем перелетают с крыши на крышу. И только потом решаются на более долгие путешествия", - говорит орнитолог Ода Видинг.

Птенцы пары, поселившейся на трубе пивоварни в Ильфельде, уже совершают свои первые робкие полёты. Как только они начнут регулярно покидать гнездо на более долгое время, на крыше установят специальную решётку. На неё поднимут гнездо, и аисты смогут продолжить воспитание потомства, а пивоварня наконец-то возобновит работу.

Впрочем, Кристиан обиду на незваных гостей не держит. Ведь, как известно, аист на крыше приносит в дом счастье.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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