Число самозанятых в Москве за полгода выросло на 70%

Новый налоговый режим доказал свою эффективность

Количество самозанятых граждан в Москве с начала года увеличилось на 70 процентов и достигло 324 тысяч. Только за первое полугодие 130 тысяч москвичей зарегистрировались в этом качестве на предложенных государством льготных условиях. И, как сообщили в пятницу в оперативном штабе по экономике Москвы, во время пандемии коронавируса столичные самозанятые получили дополнительную поддержку.

Фотографы и репетиторы, фермеры и таксисты, программисты и строители. В России зарегистрировано почти 900 тысяч самозанятых. С 2019 года специальный налоговый режим для них действовал в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Эксперимент оказался удачным - и с этого года был распространен еще на 20 регионов, а с 1 июля - на всю страну. Сейчас налог на профессиональный доход самозанятых составляет 4 процента, а сам доход не может быть больше 2,4 миллионов рублей в год. Повысить эту сумму до 5 миллионов предлагает партия "Новые люди".

"Я считаю, сейчас важно еще два шага сделать: первый - поднять планку, показывая, что государство заинтересовано, чтобы люди сами себе создавали рабочие места, сами строили свою жизнь, и второй шаг, очень важно здесь же, не только поднять планку, но и дать мораторий, например, что 20 лет это меняться не будет", - рассказал основатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

За круглым столом инициативу обсудили политики, юристы, экономисты и журналисты. По их мнению, это позволит "выйти из тени" большему количеству предпринимателей. К тому же, сегодня статус самозанятого можно получить с 16 лет.

"Мои коллеги, молодые преподаватели активно используют этот статус, и действительно для большинства актуально повышение вот этой максимальной суммы, которая позволяет использовать этот статус самозанятых", - отметила президент Молодежного союза юристов России, адвокат Маргарита Пальцева.

Если это случится, уверены участники обсуждения, то все больше людей будут официально работать, платить налоги и уверенно вести профессиональную деятельность.

Полина Кастрицкая, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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