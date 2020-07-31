Путин подписал закон об электронной визе для въезда в Россию

Оформить документ можно за 4 дня

Иностранные граждане с 1 января 2021 года смогут оформить электронную визу для въезда в Россию. Однократная виза действительна для туристических, деловых и гостевых поездок. Закон о введении электронного документа для посещения нашей страны подписал президент Владимир Путин.

В законе отмечается, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней - с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Документ является самостоятельной категорией визы - наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной и транзитной.

Правительство России установит перечень граждан зарубежных государств, которые могут воспользоваться новым документом. Иностранцу надо будет подать заявление на специализированном сайте в интернете и ждать решения МИДа. Оформление займет не более 4 рабочих дней, указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

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