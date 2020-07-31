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Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

22:21
  • пятница
  • 31 июля 2020

Инцидент произошел минувшей ночью

Посольство России выразило возмущение актом вандализма в отношении памятника маршалу Рокоссовскому и требует от властей Польши найти и наказать виновных. Об этом сообщает "ТВ Центр".
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Скульптура была частью открытой экспозиции музея на мемориальном кладбище в Легнице на западе страны. Ночью памятник, который весит более полтонны, сняли с постамента, увезли и обезглавили. На следующий день он был найден на одной из улиц города. Где находится голова скульптуры, до сих пор неизвестно.

Константин Рокоссовский был не только советским, но и польским военачальником - единственным в истории маршалом сразу двух стран. Впрочем, вандалов это, похоже, не интересует. Война с памятниками в Польше набирает обороты. Только в этом году произошло 10 случаев осквернения монументов, по большей части на воинских захоронениях.

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