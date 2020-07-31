В России с 1 августа вырастут пенсии

Это касается 11 миллионов человек

Выплаты работающим российским пенсионерам возрастут с 1 августа. Это коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия", — говорится в сообщении пресс-службы пенсионного фонда России. Там уточнили, что максимальная прибавка составит 279 рублей: это три пенсионных коэффициента, который в этом году равен 93 рублям.

В ПФР напомнили, что страховые пенсий работающим пенсионерам ежегодно корректируют 1 августа. На сей раз перерасчет затронет 11,1 миллиона человек. Пенсионерам не требуется подавать заявление, чтобы получить прибавку, передает РИА Новости.

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