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Умер режиссер легендарного фильма "Полуночный экспресс"

19:56
  • пятница
  • 31 июля 2020

Причина – продолжительная болезнь

Известный британский режиссер и сценарист Алан Паркер скончался 31 июля. Ему было 76 лет. О смерти Паркера сообщил агентству "Пи-Эй" представитель режиссера. По данным агентства, причиной смерти режиссера стала продолжительная болезнь.
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Первым полнометражным фильмом Паркера был "Багси Мэлоун". А самой известной его лентой стал "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), сценарий для которого написал Оливер Стоун.

В основу фильма легла реальная история, которая произошла в турецкой тюрьме с молодым американцем по имени Билли Хейс в 1970 году. "Полуночный экспресс" номинировался на премию "Оскар". Не менее известна и другая картина Алана Паркера – "Миссисипи в огне".

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