Оперштаб решил возобновить сообщение с Абхазией 1 августа

Ранее в списке были Великобритания, Турция и Танзания

Пассажирское сообщение с Абхазией Россия возобновит с 1 августа. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заседание провела вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что с 1 августа восстанавливается авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Оперштаб решил, что поездка в Абхазию также безопасна для российских туристов.

"Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что специалисты рассматривают вопрос о расширении списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение. О решениях сообщат дополнительно.

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