Вузы обязали дважды в день измерять температуру студентам

Рекомендации к новому учебному году подготовил Роспотребнадзор

Рекомендации к новому учебному году для вузов подготовил Роспотребнадзор совместно с Министерством науки и высшего образования России. В соответствии с ними, на входе в учебное учреждение должен быть организован фильтр, с помощью которого будут отсеивать студентов с подозрительными симптомами.

"Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом", - сказано в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Однако одной проверкой дело не ограничится. Ведомство настоятельно рекомендует измерять температуру не только у студентов, но и у педагогического состава и персонала - причем не менее двух раз в день.

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