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Крупнейшая британская авиакомпания возобновляет полеты в Россию

21:38
  • пятница
  • 31 июля 2020

Первый рейс запланирован на 2 августа

Британская авиакомпания British Airways возобновляет полеты в Россию. Первый рейс запланирован на 2 августа, сообщили в Росавиации. Официально авиасообщение между Россией и Великобританией открывается с 1 августа.
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

"Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву", - заявили в Росавиации.

В сообщении ведомства отмечается, что со стороны России полеты между Москвой и Лондоном будет осуществлять "Аэрофлот". Российская авиакомпания 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Вылет рейса SU 2578 запланирован из Шереметьево в 09:50 по московскому времени. Всего в заявленном авиакомпанией расписании на август – до 28 рейсов в неделю.

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