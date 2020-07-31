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Посольство получило разрешение на посещение задержанных в Белоруссии россиян

22:10
  • пятница
  • 31 июля 2020

МИД России дал свои разъяснения накануне

Посольство нашей страны в Минске получило официальное разрешение на посещение задержанных россиян. Дипломаты рассчитывают встретиться с ними уже в пятницу. 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии в среду, передает "ТВ Центр".
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В Минске заявили, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике, но никаких обоснований этой версии до сих пор не представили. Судя по сообщениям белорусских СМИ, подозрения вызвало только то, что россияне ехали большой группой и были одеты в военном стиле.

Министерство иностранных дел России в связи с этим уже дало разъяснения. Наши граждане въехали в республику со всеми необходимыми документами. Основанием для приезда был контракт с фирмой, зарегистрированной в Белоруссии. Из Минска группа должна была вылететь в Стамбул, но не успела на рейс, и остановилась в местном санатории.

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