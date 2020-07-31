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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 17,1 миллиона

21:55
  • пятница
  • 31 июля 2020

Данные за сутки опубликовала ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный суточный рост числа зараженных коронавирусом. За 24 часа количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось более чем на 292 тысячи – максимальный прирост за все время пандемии.
В России 5482 человека заболели коронавирусом за сутки

По данным ВОЗ на 11:00 по московскому времени 31 июля в мире зарегистрированы 17 106 007 инфицированных коронавирусом. Суточный рост составил 292 527 человек. Скончались в последние 24 часа 6 812 пациента, общее число умерших достигло 668 910.

На первом месте все так же Северная и Южная Америка. В этом регионе заражены 8 152 173 человека. В Европе показатель меньше – там выявлены 3 333 300 заразившихся, передает ТАСС.

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