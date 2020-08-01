За сутки в России выявлено 5 462 инфицированных COVID-19

Ситуация стабилизировалась

За сутки в России зафиксировано 5 462 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 845 443 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 690 больных, всего в столице выявлено 242 049 инфицированных.

В стране регистрируется всё меньше больных, тем не менее, пока случаи заболевания есть во всех регионах. По словам мэра Москвы, столица достигла минимума по заболеваемости. Как сообщил на этой неделе Сергей Собянин, количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса по сравнению с пиком пандемии уменьшилось в 10 раз.

Тем не менее, дальнейшего снижения показателей ждать не стоит, заявил Собянин. "В Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, и, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится", - отметил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что не допустить повторной вспышки болезни помогут прививки от гриппа и запуск производства вакцины от коронавируса. Два типа российской вакцины уже прошли испытания. Предполагается, что их массовое использование начнётся в конце 2020 – начале 2021 года.

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