ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России выявлено 5 462 инфицированных COVID-19

10:41
  • суббота
  • 01 августа 2020

Ситуация стабилизировалась

За сутки в России зафиксировано 5 462 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 845 443 человека с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 690 больных, всего в столице выявлено 242 049 инфицированных.
Ученые России и США договорились о сотрудничестве по коронавирусу

В стране регистрируется всё меньше больных, тем не менее, пока случаи заболевания есть во всех регионах.  По словам мэра Москвы, столица достигла минимума по заболеваемости. Как сообщил на этой неделе Сергей Собянин, количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса по сравнению с пиком пандемии уменьшилось в 10 раз.

Тем не менее, дальнейшего снижения показателей ждать не стоит, заявил Собянин. "В Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, и, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится", - отметил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что не допустить повторной вспышки болезни помогут прививки от гриппа и запуск производства вакцины от коронавируса. Два типа российской вакцины уже прошли испытания. Предполагается, что их массовое использование начнётся в конце 2020 – начале 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.