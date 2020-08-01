Более 180 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Больных в столице всё меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 413 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 180 581.

Излечившиеся москвичи могут сдать плазму крови, которую врачи используют для лечения заразившихся новым китайским вирусом. Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний, а также ВИЧ и гепатита. Кроме того, после выздоровления москвичи могут стать социальными волонтёрами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

По данным на 31 июля, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 241 359 пациентам, умерли с начала пандемии 4 473 человека. В России больных зарегистрировано около 840 тысяч, в мире 17,5 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерло более 675 тысяч человек.

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