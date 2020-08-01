"Дорогой мой": Степаненко нежно обратилась к ушедшему от неё Петросяну

Бывшая жена не держит зла на юмориста

Елена Степаненко обратилась к ушедшему от неё к молодой помощнице бывшему мужу. Это произошло в эфире телеканала "Россия 1", там Степаненко ведёт свою новую программу "Ещё не вечер".

Юмористка уже не в первый раз признаётся в том, что смогла простить Петросяна, променявшего её на Татьяну Брухунову. В эфире своей программы Степаненко представился очередной случай сделать это. Вместе с Татьяной Васильевой и Семёном Стругачёвым она училась правильно держать боксёрский удар. Перед артистами стоял манекен и в какой-то момент Степаненко начала активно его колотить.

"Слушай, это же не Петросян!" - попытался остановить юмористку Семён Стругачёв. Степаненко сразу же обняла манекен и сказала: "Нет! Петросян - вот так. Дорогой мой, живи долго и счастливо. Будь здоров, хороший!"

Напомним, что в конце 2019 года Евгений Петросян заключил брачный союз со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Поговаривают, что что недавно в звёздной семье случилось пополнение – якобы у Петросяна родился долгожданный сын, которого выносила суррогатная мать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"