В "Шереметьево" столкнулись самолёт и автомобиль

Пострадал работник аэропорта

На стоянке в московском аэропорту "Шереметьево" столкнулись самолёт и топливозаправщик. Пострадал один человек.

По сообщениям ТАСС, авария произошла с участием стоявшего Аirbus A321, рядом с которым маневрировал топливозаправщик. Пострадавший – работник аэропорта, ему оказали медицинскую помощь.

Самолёт получил повреждения – у него в носовой части образовалась трещина. По факту аварии проводится проверка.

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