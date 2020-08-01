В "Шереметьево" столкнулись самолёт и автомобиль

Пострадал работник аэропорта
На стоянке в московском аэропорту "Шереметьево" столкнулись самолёт и топливозаправщик. Пострадал один человек.
По сообщениям ТАСС, авария произошла с участием стоявшего Аirbus A321, рядом с которым маневрировал топливозаправщик. Пострадавший – работник аэропорта, ему оказали медицинскую помощь.
Самолёт получил повреждения – у него в носовой части образовалась трещина. По факту аварии проводится проверка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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