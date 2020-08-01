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В "Шереметьево" столкнулись самолёт и автомобиль

10:30
  • суббота
  • 01 августа 2020

Пострадал работник аэропорта

На стоянке в московском аэропорту "Шереметьево" столкнулись самолёт и топливозаправщик. Пострадал один человек.
В "Шереметьево" сел самолет со сработавшим датчиком неисправности

По сообщениям ТАСС, авария произошла с участием стоявшего Аirbus A321, рядом с которым маневрировал топливозаправщик. Пострадавший – работник аэропорта, ему оказали медицинскую помощь.

Самолёт получил повреждения – у него в носовой части образовалась трещина. По факту аварии проводится проверка.

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