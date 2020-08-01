Российские военные отмечают День тыла

Как проходит служба в Сирии

Достойно продолжают традиции и вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. 1 августа исполняется 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота. С годовщиной военнослужащих поздравил глава Минобороны Сергей Шойгу.

На сайте ведомства открыли большой информационный портал. На нём можно ознакомиться с историческими материалами, а также узнать о задачах, которые сегодня стоят перед сотрудниками службы. Опубликованы видео спецопераций по доставке медикаментов, развёртыванию полевых госпиталей в условиях пандемии, а также кадры возведения переправ в пострадавших от паводков регионах.

Большая работа была проделана и в Сирии. Тыловые подразделения обеспечивают всем необходимым пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме. За работой военных в арабской республике наблюдал специальный корреспондент "ТВ Центра" Павел Прокопенко (смотрите видео).

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