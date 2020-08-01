Как изменится жизнь москвичей с 1 августа

Снимаются некоторые ограничения
В Москве и Подмосковье открываются театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы. 1 августа в регионе снимаются ограничения, введённые из-за коронавируса ещё в марте.
Пока что театры и кинотеатры будут работать по таким правилам: число посадочных мест в них не должно превышать три тысячи, а залы будут заполняться на 50%.
И также с 1 августа в Москве смягчаются правила проведения массовых мероприятий, в том числе, футбольных матчей. Теперь трибуны можно заполнить наполовину, сообщает "ТВ Центр".
Масочный и перчаточный режим в Москве и области пока сохраняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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