Как изменится жизнь москвичей с 1 августа

Снимаются некоторые ограничения

В Москве и Подмосковье открываются театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы. 1 августа в регионе снимаются ограничения, введённые из-за коронавируса ещё в марте.

Пока что театры и кинотеатры будут работать по таким правилам: число посадочных мест в них не должно превышать три тысячи, а залы будут заполняться на 50%.

И также с 1 августа в Москве смягчаются правила проведения массовых мероприятий, в том числе, футбольных матчей. Теперь трибуны можно заполнить наполовину, сообщает "ТВ Центр".

Масочный и перчаточный режим в Москве и области пока сохраняется.

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