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Как изменится жизнь москвичей с 1 августа

11:34
  • суббота
  • 01 августа 2020

Снимаются некоторые ограничения

В Москве и Подмосковье открываются театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы. 1 августа в регионе снимаются ограничения, введённые из-за коронавируса ещё в марте.
Зрителей обязали носить в театре маски

Пока что театры и кинотеатры будут работать по таким правилам: число посадочных мест в них не должно превышать три тысячи, а залы будут заполняться на 50%.

И также с 1 августа в Москве смягчаются правила проведения массовых мероприятий, в том числе, футбольных матчей. Теперь трибуны можно заполнить наполовину, сообщает "ТВ Центр".

Масочный и перчаточный режим в Москве и области пока сохраняется.  

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