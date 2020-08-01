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Россиян с 1 августа ждут масштабные изменения

12:22
  • суббота
  • 01 августа 2020

Вступают в силу важные законы

В России вступает в силу целый ряд важных законов. С 1 августа произведут корректировку выплат работающим пенсионерам. Перерасчёт затронет более 11 миллионов человек. На 9% увеличатся накопительные пенсии.
Объявлено о революционных изменениях в ПДД

Также вступает в силу новый перечень стандартов и правил при строительстве. Из списка убраны избыточные нормы, а в целом регламент строительных и проектных работ упростился.

Программа "Дальневосточный гектар" становится доступной для всех россиян без ограничений. Ещё один закон приравнивает электронные сигареты к табачным изделиям. Документ подписал Владимир Путин. Теперь кальяны, вейпы и другие подобные устройства нельзя продавать несовершеннолетним, демонстрировать на телевидении, в фильмах и театральных постановках. Запрещается курить в общественных местах.

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