Россиян с 1 августа ждут масштабные изменения

Вступают в силу важные законы

В России вступает в силу целый ряд важных законов. С 1 августа произведут корректировку выплат работающим пенсионерам. Перерасчёт затронет более 11 миллионов человек. На 9% увеличатся накопительные пенсии.

Также вступает в силу новый перечень стандартов и правил при строительстве. Из списка убраны избыточные нормы, а в целом регламент строительных и проектных работ упростился.

Программа "Дальневосточный гектар" становится доступной для всех россиян без ограничений. Ещё один закон приравнивает электронные сигареты к табачным изделиям. Документ подписал Владимир Путин. Теперь кальяны, вейпы и другие подобные устройства нельзя продавать несовершеннолетним, демонстрировать на телевидении, в фильмах и театральных постановках. Запрещается курить в общественных местах.

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