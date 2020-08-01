Названа причина смерти семьи из четырёх человек на алтайской турбазе

На месте ЧП работают следователи

Причиной смерти четырёх человек на турбазе в Алтайском крае могло стать отравление. Это пока – приоритетная версия, сообщила старший помощник руководителя местного управления СКР Людмила Рязанцева.

На месте обнаружения тел продолжают работу следователи и криминалисты. Происшествие случилось на базе отдыха в популярном у туристов районе - Ая, в 300 километрах от Барнаула.

Семья прибыла на турбазу 26 июля и сняла отдельный дом, но несколько дней не покидала его. Это отметил персонал, вызвавший полицию, сообщает ТАСС.

Как позже стало известно, погиб местный чиновник, сотрудник управления по печати региона 51-летний Иосиф Кременских, его жена и дети. Информацию уже подтвердили в правительстве края. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти.

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