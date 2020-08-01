Мощный взрыв на АЗС под Краснодаром попал на видео

Есть пострадавшие

Крупный пожар и взрыв произошли на одной из автозаправочных станций в Краснодарском крае. Столб пламени поднимался на десятки метров.

Загорелись стоявшие на АЗС машины, шесть человек получили травмы и ожоги. Они госпитализированы.

К тушению пожара привлекли полсотни спасателей. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за того, что водитель "Газели" забыл отсоединить заправочный шланг и отъехал от колонки.

В результате бензоколонка была повреждена, произошел разлив топлива, затем пожар и взрыв. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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