Пойманы хакеры, устроившие массовую атаку на Twitter

Их ждёт серьёзное наказание

Власти США выяснили кто стоял за масштабной хакерской атакой на социальную сеть Twitter. Обвинения предъявлены гражданину Великобритании и двум американцам. Все они уже задержаны. По данным прокуратуры Флориды, операцию возглавлял несовершеннолетний житель штата - Грэм Айвэн Кларк.

17-летнему кибервзломщику предъявлены обвинения по 30-ти пунктам. Среди них - организованное мошенничество, кража личных данных и совершение хакерских атак. Другие члены группы проходят по делу, как соучастники. Если их вина будет доказана, преступникам грозят тюремные сроки до 20 лет и крупный штраф до 250 тысяч долларов.

Атака на социальную сеть произошла в июле. Злоумышленники взломали десятки страниц политиков и знаменитостей. Через них публиковали мошеннические сообщения. На счета хакеров перевели свыше 100 тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

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