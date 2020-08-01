В США отменили смертный приговор организатору теракта на Бостонском марафоне

Дональд Трамп назвал это решение нелепым

В США суд отменил приговор организатору теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву. Такое решение президент Дональд Трамп назвал нелепым. Во время визита во Флориду глава Белого дома сделал и другие громкие заявления.

Президент пообещал с 3 августа заблокировать на территории США работу популярного китайского приложения "Тик-Ток". Крмое того, Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы заключить с Москвой новую сделку по сдерживанию распространения ядерного оружия в мире. Пока о каких-либо серьёзных сдвигах в этом вопросе публично не сообщается.

Да, и не до того сейчас Трампу, ведь впереди президентские выборы. Согласно последним опросам, действующий президент США пока уступает Джо Байдену. При этом демократы продолжают давить. В ход идут и проверенные методы, вроде заявлений о том, что усидеть в Белом Доме Трампу якобы вновь собираются помочь русские. Спикер Палаты представителей Ненси Пелоси об этом говорит вполне открыто.

Россия снова вмешивается в наши выборы, об этом нам рассказала разведка. Мы должны защищать нашу безопасность, нашу избирательную систему, мы должны дать людям возможность голосовать так, как они хотят.

"Так, как они хотят" - это значит по почте. Однако к этой форме народного волеизъявления слишком много обоснованных претензий. Голоса легко можно сфальсифицировать или потерять. Об этом Трамп говорил на недавней пресс-конференции, заявляя, что он был бы не против переноса президентских выборов, учитывая пандемию коронавируса. Но таких полномочий у американского лидера нет, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, демократы рано праздную победу. В Трампа и на прошлых выборах никто не верил, а он взял и победил. Хотя в этот раз сделать это ему будет куда сложнее. Слишком много накопилось проблем.

Чем ближе день голосования, тем ситуация внутри США, говорят политологи, будет разогреваться, потому как свалить Трампа хотят многие. Он же рассчитывает задержаться в Белом доме ещё на четыре года. Тем более, что за это время он фактически только богатеет.

Причём это касается, как опыта, так и финансов. Согласно декларации, опубликованной накануне, компании, которые принадлежат семье президента США, за прошлый год увеличили его состояние на 446 миллионов долларов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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